Пробы на анализ воды в затоне имени Чапаева были отобраны после появления в ней маслянистых пятен, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото взято из социальной сети "Instagram" Как рассказали в департаменте экологии по ЗКО, результаты химического анализа воды, отобраной из акватории затона имени Чапаева, показали превышение нефтепродуктов. - В первой точке отбора в загрязненном участке превышение нефтепродуктов воде составило в 5,6 раза выше предельно допустимой концентрации. Во второй точке превышение было в 2,5 раза. Остальные определяемые компоненты находятся в пределах нормы, - пояснили в департаменте. - По результатам отбора проб в реке Урал ниже по течению в третьей точке превышение загрязняющих веществ, по сравнению с ПДК, не выявлено. Стоит отметить, что после выявленных превышений будет открыта проверка для установления виновных лиц. Напомним, в социальных сетях появилось фото, на котором на поверхности воды в затоне имени Чапаева изображено маслянистые пятна. После чего данная информация поступила в департамент экологии по ЗКО. в целях проверки были отобраны пробы трех точек, из них две точки были отобраны из загрязненного участка реки, третья точка была отобрана в районе ЗКМК.