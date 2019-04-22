Ремонт в советских квартирах был хотя и относительно долговечным, но однотипным – так же, как мебель и отделка. При этом многие люди не спешат расставаться с ними, особенно если не живут сами в квартире, а например, сдают квартирантам. Если в силу обстоятельств вам досталась именно такая « бабушкина» жилплощадь и вы хотите обновить интерьер, но не имеете возможности тратить много денег, следуйте нашим советам. Можно сделать уютно и современно и с минимальными затратами: Обои Если нет времени и финансов, чтобы переклеить обои полностью, можно обновить одну, например, центральную стену. Наклейте на нее обои контрастного цвета. Или можно снять все обои, зачистить оставшийся бетон или кирпичи и покрыть их краской или лаком. Времена, когда стены без покрытия нельзя оставлять прошли – сегодня это модный дизайнерский прием Пол Чем хорош «бабушкин» ремонт – покрытие пола в нем чаще всего деревянное, а это долговечно. Если паркет находится в нормальном состоянии – его достаточно начистить и покрыть лаком. Старый паркет можно покрасить – получится необычное, фактурное покрытие. А если вы хотите оживить комнату, нанесите поверх основной краски узоры, используя вместо шаблона кусок линолеума. Мебель Старые диваны или кресла можно обновить, перетянув их однотонной тканью. А если времени на это нет – используйте чехлы. Добротную стенку, особенно их цельных пород дерева, не выбрасываем – слишком ценный материал. Можно зачистить и покрыть лаком. Если хотите сделать ее более современной – можно перекрасить в светлый тон, добавить на фасад зеркал, наклеить специальную пленку для мебели. Или снять дверцы, покрасить дерево – получится современный стеллаж. Текстиль Вместо штор «бабушкиных» расцветок приобретите плотные, однотонные шторы. Тюль можно вообще не использовать. Чтобы интерьер выглядел не скучным, используйте яркие детали – шторы, диванные подушки, абажуры, различные аксессуары. Также как обновить интерьер к весне или ремонт с гарантией читайте на нашем сайте.