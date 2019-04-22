В Круглоозерновской средней общеобразовательной школе состоялся благотворительный концерт для Балаусы Медет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для проведения благотворительного концерта было продано более 300 билетов. Благодаря участию жителей поселка, местных предпринимателей, коллективов организаций поселка и акимата поселка Круглоозерный были собраны необходимые средства для планового лечения. После завершения концерта собранные средства были вручены матери ребенка Ботагоз Утегеновой. После чего бабушка Балаусы поблагодарила всех организаторов благотворительного мероприятия всех жителей поселка за оказанную помощь. Напомним, 8-летней девочке из Уральска требуется дорогостоящая реабилитация. С детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.