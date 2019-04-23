Но в садике готовили праздничный концерт, и сыну досталась роль солдата. Для нынешнего поколения живое общение с участником ВОВ уже большая редкость, вот и в нашей семье дедушки и бабушки давно умерли. И большинству сегодняшних детей День Победы представляется просто выходным днем с парадом, георгиевскими лентами, костюмами солдат и санитарок. А как же история, память о людях и событиях того ужасного времени? Я поняла, упускаю важный момент в воспитании сына. И мы решили собраться всей семьей вечером, достать фотоальбом, рассказать и показать сыну, как его родные защищали свою страну. Каждому человеку важно научиться любить родину, уважать и защищать ее интересы и свою семью. Конечно, мы пока опускаем жуткие моменты того, как дорого досталась победа. Об этом он узнает чуть позже из литературы, фильмов и от нас. Но именно сейчас, пока маленький, было важно объяснить, что в жизни бывает очень трудно. Но, сохраняя в душе память тяжелых лет, надо стараться сделать все, чтобы избежать любых неразрешимых конфликтов. Любовь к семье, дому, своей стране поможет выстоять всегда.