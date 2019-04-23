Съезд партии "Nur Otan" проходит в Нур-Султане сегодня, 23 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото с сайта vlast.kz Сегодня, 23 апреля, в столице Казахстана начался съезд партии "Nur Otan" под руководством Нурсултана Назарбаева, который предложил кандидата в президенты от партии. - Уважаемые однопартийцы! Я очень рад, что встретился с вами, давайте поработаем хорошо. Мы оценили все наши достижения, а сегодня собрались, чтобы выдвинуть кандидата в президенты. Это очень важный вопрос. Я прекратил свои полномочия 19 марта, принял такое решение для блага страны, - сказал Нурсултан Назарбаев, добавив, что на 18 съезде были обсуждены вопросы для дальнейшего развития страны, а сегодня они собрались для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в президенты от партии "Nur Otan". Решением съезда кандидатом в президенты от партии "Nur Otan" стал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. 22 апреля в Центральную избирательную комиссию были предоставлены документы Садыбека Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты РК Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары». Остальные партии выдвинут своих кандидатов в ближайшие дни. 9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о назначении досрочных выборов. Напомним, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса принес присягу.Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Внеочередные выборы президента Казахстана в нашей стране пройдут уже в третий раз. Ранее они проводились 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  