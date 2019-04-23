Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала жительница города Галина Стрельцова, в преддверии праздника Пасхи и Родительского дня уральцы нуждаются в дополнительных маршрутах на кладбище, чтобы поехать и привести в порядок могилки. – Приближается праздник Пасха, а за ней и Родительский день. Соответственно, нам нужно будет ездить на кладбище и приводить могилы в порядок. Но автобуса, который ездит на Свистун гору, у нас нет. Слышала, что в день один автобус маршрута №5 делает всего один рейс на кладбище. Хотелось бы знать точное время, когда он выезжает туда и обратно? Ведь ездить туда на такси мы не можем себе позволить, - рассказала женщина. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что в данный момент в городе запущен маршрут, который будет ездить до городского кладбища. - Ежедневно в рабочие и в субботние дни в 9.48, 12.42 и в 16.00 автобус №5 выезжает из микрорайона Жулдыз, в 10.23, 13.17, 16.35 приезжает на вокзал, а в 11.15, 14.09, 17.27 автобус доезжает до городского кладбища, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев. Айдар Менеев отметил, что расписание автобусов на родительский день будет утверждено позже и о маршруте следования городских автобусов будет сообщено позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.