Российская актриса Кристина Асмус показала метод, как надежно и незаметно закрепить колечко на пальце, если украшение великовато.На своей странице в «Инстаграм» Кристина выложила видео и наглядно продемонстрировала лайфхак – как не отказываться от колечка на пальце с помощью резиночки из силикона. https://www.instagram.com/p/BweUDCDAM4e/?utm_source=ig_web_copy_link В комментах пользователи выразили полный восторг Кристине за пользу совета. «Теперь я знаю, как носить кольца», «Идея класс», «Очень круто!», — подписали пользователи.