Иллюстративное фото из архива "МГ" Это случилось в Курмангазинском районе Атырауской области. Как установлено в суде, начальник участка ТОО «Қарағанды жолдары», являющегося подрядчиком по строительству объектов в новых микрорайонах Курмангазинского района "Шипажай" и "Болашақ", поручил экскаваторщику и водителям самосвалов загружать и перевозить песок из карьера «Қанжыға төбе», который расположен в сельском округе Орлы, не имея на то законного разрешения. В течение нескольких дней рабочие на двух грузовиках перевозили фактически чужой песок с карьера. В итоге экскаваторщик и водители грузовиков были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Затем по их показаниям в отношении подсудимого - начальника "Қарағанды жолдары» было возбуждено уголовное дело и направлено в суд. Приговором суда подсудимый был признан виновным по ч.1 ст.334 УК РК "Самовольное пользование недрами", ему назначен штраф на сумму 96 200 тенге, а также взыскан материальный ущерб в размере трех миллионов тенге, сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.