Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ПС КНБ РК, пограничным нарядом отделения «Шаган авто» Уральского погранотряда совместно с ДЭР ДГД по ЗКО задержан россиянин за попытку незаконного провоза через государственную границу из Казахстана в Россию ГСМ на общую сумму 4 750 000 тенге. - Задержанный гражданин пытался вывезти 21472 литра бензина АИ-92 под видом моющего средства «НЕФРАС-С30/230», - сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК. Кроме того, погранотрядом в отделении «Сырым авто» был задержан гражданин за попытку вывоза в РФ металлических труб общим весом 20 тонн, оценочная стоимость которых составила 590 тысяч тенге. Незаконный груз передан по акту в ДГД Байтерекского района. Также в пресс-службе ПС КНБ РК сообщили, что на участке пограничной заставы «Аксай» этого же отряда пограничный наряд совместно с территориальным инспектором лесного хозяйства и животного мира по ЗКО, проверяя на катере береговую отмель русла реки «Урал», обнаружил и снял бесхозные рыболовные сети китайского производства общей длиной около 400 метров. Рыба частиковых пород, обнаруженная в сетях, выпущена в естественную среду обитания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.