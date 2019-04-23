В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на котором видно, как из-под асфальта фонтаном хлещет горячая вода. – Сначала была маленькая струя, а потом дорожное покрытие начало трескаться и во все стороны полетели куски асфальта. Горячая вода фонтаном била из-под земли. Было страшно, - рассказали очевидцы. На место приехали сотрудники АО "Жайыктеплоэнерго", которые сообщили, что температура воды не превышает 40 градусов. – Здесь проводились гидравлические испытания на прочность. Опрессовка покажет все слабые места. Сейчас мы перекрыли подачу воды и будем устранять неполадки, - рассказал начальник участка Айбар Молдагалиев. Стоит отметить, что на территории города в нескольких магистральных сетях проводится опрессовка, вода подается под сильным напором и выявленные слабые участки ликвидируются. – Сегодня идут гидравлические испытания магистралей №2, 3 и 5. Опрессовка еще не закончена. Это делается для того, чтобы выявить и устранить все слабые места и, соответственно, спокойно приступить к следующему отопительному сезону. Во время испытаний на магистрали №7 случились 36 прорывов, они были оперативно ликвидированы. Магистральные сети работают исправно, а внутриквартальные сети у нас изношены на 50%. Сейчас мы выясним масштабы аварии по улице М.Маметовой и в кратчайшие сроки устраним неполадки, - сообщил коммерческий директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов. Количество домов, оставшихся без горячей воды, в АО "Жайыктеплоэнерго" обещали сообщить позже. 5iSLzdQ3bWcМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.