Авторами обращения приводятся доводы о том, что при оказании социальной услуги имеются излишние бизнес-процессы в государственных закупках, хищение бюджетных средств, необоснованное занижение размеров оплаты услуг индивидуальных помощников, истребования излишних документов и коллизия в нормативно-правовых актах. Учитывая значимость вышеуказанных вопросов в целях качественного рассмотрения обращения и установления достоверности доводов заявителей, областной департамент АДГСПК организовал рабочее совещание с участием сотрудников ответственных государственных органов, а именно представителей городской прокуратуры, ОО «Центр поддержки парализованных граждан города Актобе», КФ «Ерекше Таңдау Ақтөбе», ОО «Общество Неунывающих Инвалидов», а также лиц с ограниченными возможностями и их индивидуальными помощниками. Так, в ходе обсуждения выяснилось, что половина присутствующих участников согласны за проведение закупа услуг индивидуального помощника в соответствии с нормативно правовыми актами, а другая половина за приобретение указанных услуг по договорам возмездного оказания услуг напрямую с физическими лицами. По мнению обратившихся, отказ от госзакупа, минуя посредников, приведет к оптимизации бизнес процесса в части исключения тендеров, сокращения документооборота, а также повышения оплаты индивидуальных помощников. Также они не совсем согласны со временем обслуживания индивидуального помощника. - Насколько я знаю, в Постановлении указано не более 8 часов. Там не было конкретных ограничений. Так получается, что если будет ограничение, это значит, неработающего инвалида 4 часа сопровождать и закрыть дома, все он никуда не выходит. Это же нарушение прав инвалида, это дискриминация. Также вы сами сказали, что выделяется 41 млн тенге, из них 9% изымают на административные расходы. Поэтому мы думаем, не легче ли составить совместный договор без посредников, а эти 9% потратить на другие нужды?- считает инвалид 1 группы Аяубаева Жания. В свою очередь представители НПО предложили присутствующим идею мобильной группы индивидуальных помощников, которые смогли бы в любое времени суток оказать необходимую помощь в доставке инвалида в указанное место. По завершению совещания лицам с ограниченными возможностями и их индивидуальным помощникам были разъяснены права и порядок обжалования действий в случае не согласия с условиями и порядком заключения договоров индивидуального помощника для инвалидов.