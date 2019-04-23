Как рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетов, в 2019 году на обеспечение ветеринарной безопасности выделено 1 млрд 22 млн тенге. Для проведения профилактических мероприятий против особо опасных болезней животных выделено 4,4 млн доз вакцины. – По результатам диагностических исследований на бруцеллез исследовано около 198 тысяч голов КРС, из них 2398 голов дали положительную реакцию, 38 тысяч голов МРС, 170 голов из которых дали положительную реакцию. На сегодня по области проводятся оздоровительные мероприятия в трех неблагополучных пунктах по бруцеллезу КРС. Это ТОО "Усхоз" в городе Уральск, Теректинский район и Сырымский район и в одном неблагополучном пункте по бруцеллезу среди МРС в Акжайыкском районе, - сообщил Серик Нурмаганбетов. Стоит отметить, что на территории ЗКО зарегистрировано четыре очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. – Два очага бешенства КРС были выявлены в КХ "Асылбек" Каратобинского района и в Сырымском районе. Один очаг заболевания эмкар КРС зарегистрировано в КХ "Береке" района Байтерек и один очаг пастереллеза выявлен в Бурлинском районе. Во всех очагах акимами сельских округов были наложены ограничительные мероприятия и проведены все необходимые ветеринарные процедуры. Для выплаты компенсаций владельцам больных животных предусмотрено 63 млн тенге, - отметил Серик Нурмаганбетов. По области зарегистрирован 91 убойный пункт, из них 68 - это убойные площадки, 16 - убойных пунктов, 7 - мясоперерабатывающие предприятия. В области функционируют 255 скотомогильников, 54 из которых построены по типовому проекту, 201 скотомогильник в виде ям. – В 2019 году запланировано строительство еще 10 скотомогильников, которые будут находиться в районе Байтерек, в Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Каратобинском, Сырымском, Тректинском и в Шынгырлауском районах, - рассказал руководитель управления. Выяснилось, что с начала 2019 года в ЗКО были отловлены и уничтожены около семи тысяч бродячих собак и 386 кошек. – В этом году нашим управлением разработана концепция перехода на стерилизацию бродячих собак и кошек вместо усыпления. В данный момент рассматривается передача услуги по отлову, стерилизации и кастрации собак и кошек частным и юридическим лицам в рамках государственно-частного партнерства, - пояснил Серик Нурмаганбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.