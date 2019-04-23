Иллюстративное фото из архива "МГ" Такой документ вынудили подготовить многочисленные ошибки на вывесках магазинов, кафе и прочих торговых объектов. Как отметил на подписании меморандума руководитель городского управления культуры и развития языков Акылбек Рыскалиев, грубые ошибки в названиях магазинов, ресторанов на государственном языке, а еще несоблюдение очередности расположения названия объекта и многие другие неточности нарушают нормы Закона РК «О языках», и все это выявляется во время чуть ли не каждого рейда. Причем хозяева магазинов с безграмотными вывесками кивают в сторону рекламных агентств, а последние - винят заказчика. В итоге - Атырау кишит ошибками. На подписании меморандума руководители управления по развитию языков и областного филиала НПП "Атамекен" договорилось организовывать и проводить семинары по грамоте, оказывать методическую помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.