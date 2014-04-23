tahambetovБывший спортивный функционер пообещал совершить этот непатриотичный поступок, если суд признает его виновным. Сегодня в специализированным межрайонном суде по уголовным делам ЗКО Нурлан ТАХАМБЕТОВ сказал свое последнее слово. - Инкриминируемые мне преступления по статьям 257, 235, 28, 24 УК РК не доказаны, - сказал Нурлан ТАХАМБЕТОВ. - В суде оба адвоката это доказали. По словам  ТАХАМБЕТОВА, в суде один из потерпевших - АМАНЖОЛОВ показал, что икру продавал УНДАГАНОВУ, а другой потерпевший Лукпан АХМЕДЬЯРОВ также заявил, что его вина  в покушении на убийство не доказана. Кроме того, к АХМЕДЬЯРОВУ он неприязненных отношений не испытывает,  и нападение на журналиста не организовывал. - Меня знают многие, не только в области, но и в республике, - сказал подсудимый. - Много было сделано на развитие национальных видов спорта. У меня три сына. Им 9 лет, 8 и 3 года. Они до сих пор не знают, где находится их отец, думают, что он на соревнованиях. Я прошу суд оправдать меня. Далее Нурлан ТАХАМБЕТОВ заявил, что если суд, несмотря на все доказательства его невиновности, которые были представлены в суде, все же его осудит, он откажется от гражданства Казахстана. Также подсудимый сказал, что ранее к 5 и 15 годам лишения свободы были осуждены два его младших брата, поэтому его могут осудить только из-за этого. - Прошу суд оправдать меня, - сказал ТАХАМБЕТОВ. Приговор суда будет оглашен завтра, 24 апреля, в 15.00 часов. Напомним, вечером 19 апреля два года назад на журналиста напали возле его дома в районе поселка Селекционный. Ему нанесли шесть ножевых и два огнестрельных ранения. Виновными в данном преступлении были признаны четверо жителей ЗКО, один из которых младший брат Нурлана ТАХАМБЕТОВА Асхат.  Они были приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 14 лет. Тогда дело по организатору данного преступления было выделено в отдельное производство. А осенью 2013 года был арестован Нурлан ТАХАМБЕТОВ. Прокурор полностью поддержал свое обвинительное заключение, посчитав, что вина Нурлана ТАХАМБЕТОВА в предъявленных обвинениях доказана, и попросил суд приговорить его к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Между тем, на прениях сторон Лукпан АХМЕДЬЯРОВ попросил суд отправить дело ТАХАМБЕТОВА на доследование, посчитав, что его вина не доказана. По его словам, вину ТАХАМБЕТОВА доказывают лишь трое псевдонимов, которые суду так и не были показаны, а посему судить человека только по показаниям нельзя.