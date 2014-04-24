Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Задержанный за покровительство браконьерам начальник РОВД сбежал из больницы, несмотря на приставленную охрану. Как стало известно из неофициальных источников, после задержания Кубайдуллину стало плохо, и его госпитализировали в БСМП, откуда на следующий день он ухитрился сбежать (несмотря на стражу из двух сотрудников финпола) и сейчас числится в розыске. 23 апреля, во второй половине дня корреспондент "Ак жайык" стал очевидцем диалога между дежурным офицером ДБЭКП и двумя сотрудниками УВД Атырау. Они пришли в финпол с заявлением от родственников Кубайдуллина о том, что тот пропал без вести, и попросили контактные данные сотрудников, которые охраняли начальника РОВД в больнице. Начальник Исатайского РОВД Алтынбек Кубайдуллин задержан 21 апреля в Атырау сотрудниками департамента финансовой полиции. В местном финполе подтвердили лишь факт задержания начальника РОВД, пообещав предоставить подробную информацию позднее. 21 апреля сотрудники ДБЭКП совместно с управлением собственной безопасности ДВД "задержали начальника РОВД Исатайского района гр-на К.при получении им взятки (250 тысяч тенге и 3 кг чёрной икры).