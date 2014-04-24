Старшина линейного отдела полиции Кандыагаша Нуркен Есенжол. Фото с сайта diapazon.kz Старшина линейного отдела полиции Кандыагаша Нуркен Есенжол. Фото с сайта diapazon.kz Полицейский вынес из огня двоих детей в Актобинской области, пишет газета "Диапазон". Сообщается, что 11 апреля в городе Кандыагаш в квартире на 4-м этаже загорелась дверь. Трое мужчин не могли выбраться из дома, звали из окон на помощь. В этот момент мимо проходил 35-летний Нуркен Есенжол, старшина линейного отдела полиции. Он по­звонил пожарным, забежал в подъезд и стал стучаться к соседям, чтобы помогли тушить пожар. Когда полицейский спустился, во дворе рыдала женщина, которая рассказал, что на пятом этаже у нее остались одни двое детей. "Я вернулся в подъезд, был сильный дым, смог подняться только с 3-й попытки. Было невозможно дышать. Я не помню, как вошел в квартиру, двух детей, мальчика и девочку, нашел в спальне под одеялом. Девочке я намотал мокрое полотенце на голову, чтобы не задохнулась, и все вместе мы выбежали в подъезд", - вспоминает полицейский. В подъезде на помощь полицейскому пришел другой парень, который взял мальчика. "Тогда я ни о чем не думал, да и думать не было времени. Все произошло быстро. Когда спустил девочку, я ушел. На следующий день пришел отец тех детей. Теперь мы часто с ним видимся. Он говорит: теперь это и твоя дочь", - рассказал полицейский.