sud23 апреля уральский уголовный суд под председательством судьи МУХАНГАЛИЕВОЙ санкционировал арест Арыслана САНБАЕВА. По словам помощника прокурора области НИЯЗБАЕВА, 20 апреля подсудимый САНБАЕВ распивал спиртные напитки в компании своих друзей. После чего собрался идти домой, но началась словесная перепалка с одним из товарищей Василием КОЛБАСИНЫМ 1988 г.р. САНБАЕВ, взяв кухонный нож, нанес несколько ударов область грудной клетки. От полученных ран Василий КОЛБАСИН скончался. 21 апреля САНБАЕВА задержали. - Изучив все материалы следствия, суд постановил, признать Арыслана САНБАЕВА виновным по ст. 96 ч. 1 УК РК «Убийство» и до окончания следствия, до 21 июня, будет содержаться в изоляторе временного содержания, - заявила судья Умсын МУХАНГАЛИЕВА.