«Донецкая народная республика» проигнорирует выборы президента Украины
Иллюстративное фото с сайта kvedomosti.com
Руководители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» не будут проводить в этом регионе Украины намеченные на 25 мая выборы президента страны. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщил сопредседатель президиума республики Денис Пушилин.
«Что касается выборов президента — конечно, мы их будем игнорировать. Как мы можем участвовать в выборах, происходящих фактически у наших соседей, а не у нас? Это неправильно, фактически в нынешней ситуации невозможно выбрать президента, который бы устроил и запад и восток страны», — сказал он.
Говоря о кандидате в президенты Олеге Цареве, Пушилин заявил, что Донецкая область не считает его своим представителем. «Мы не имеем ничего против Царева, однако наши интересы он не представляет и представлять не может», — сказал он.
Он сообщил, что Донецкая область до проведения референдума продолжит выплачивать налоги киевским властям. «Киев соблюдает свои обязательства по выплате пенсий и пособий а мы соблюдаем обязательства по перечислению налогов. Если бы вдруг они перестали платить пенсии, как заявляли некоторые радикальные политики, мы тоже стали бы действовать более радикально», — сказал сопредседатель президиума.
Касаясь темы похищений, он сообщил, что, по его информации, Служба безопасности Украины только в Донецке «похитила не менее 10 сторонников федерализации страны» и удерживает их в Лукьяновском СИЗО Киева.
«Буквально в прошлую пятницу наш активист Леонид Баранов был похищен киевским СБУ и вывезен в Лукьяновское СИЗО, его держат в одиночке. Перед этим при аналогичных обстоятельствах был похищен Алексей Белоусов. Всего сейчас там 10 наших активистов, но есть и те люди, о которых мы не знаем», — заявил Пушилин. Среди находящихся в Лукьяновском СИЗО, по его словам, есть и первый народный губернатор Донецкой области Павел Губарев.
Пушилин также подчеркнул, что на территории региона нет российских войск. «Хотя с ними было бы легче, они бы ускорили организацию проведения референдума и обеспечили бы его нахождение в правовое поле», — предположил он. «Пока все слухи о российских войсках на востоке Украине - это информационные выбросы из Киева», — добавил он.
В начале апреля в Донецке, как и в ряде других городов юго-востока Украины, прошла волна пророссийских акций. Их участники захватили областную администрацию и провозгласили «Донецкую народную республику». Захваты зданий (администраций и управлений силовых структур) прошли и в других населенных пунктах Донецкой области, в частности в Славянске.
Украинские власти в ответ объявили о проведении в Донецкой области антитеррористической операции, которая продолжается до сих пор. Подавить протестное движение они пока не смогли.
