ЧП произошло сегодня, 24 апреля, в 4.30 утра в микрорайоне «Батыс-2», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - В квартире на пятом этаже второго подъезда дома 14Б произошло возгорание домашних вещей, - рассказала пресс-секретарь ДЧС по Актюбинской области Айгерим НАУРЫЗБАЕВА. - На пожар направлено 11 человек личного состава, 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 3 человека, 1 единица техники Центра медицины катастроф. Пожар локализован в 5.25, ликвидирован в 5.35. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара в кухонном помещении обнаружен труп мужчины 1984 года рождения. В ходе пожара эвакуировано 50 человек, из них 10 детей. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.