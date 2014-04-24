Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz В этом году на знак «Алтын белгi» претендуют 48 выпускников городских школ, еще 25 - на аттестат особого образца, сообщает пресс-служба городского акимата. В этом году уральские школы заканчивают 1475 выпускников 11 класса, из них 1016, или 68% на сегодняшний день подали заявления в пункты проведения тестирования для прохождения ЕНТ. 25 апреля истекает срок подачи таких заявлений, так что, по словам представителей горОО, этот показатель значительно не изменится. По словам заведующей школьным сектором городского отдела образования Батики ПАЙДИНОЙ, в процедуре сдачи единого экзамена в этом году есть некоторые изменения. Если по каким-то причинам детям отказывают в принятии заявления для участия в ЕНТ или отговаривают от этого (чаще всего это бывает с не особо успешными учениками, которые могут «испортить» показатели школы), то они вместе с родителями могут подойти непосредственно в пункты сдачи экзаменов в ЗКГУ им М. Утемисова и ЗКАТУ им. Жангир хана и подать заявку на месте. По словам заведующей школьным сектором, при разборе заданий на заседании апелляционной комиссии в случае спорных вопросов, заключение специалистов будет основываться на данных казахстанских учебников, изданных не ранее четырех лет назад. - Особые права при сдаче ЕНТ есть у детей с ограниченными возможностями. Если родители предоставят все необходимые документы, для нездоровых детей будет определена отдельная аудитория для сдачи ЕНТ. Есть возможность и полного освобождения детей, имеющих проблемы со здоровьем, от экзаменов. Для этого опять же необходимо собрать нужные справки и представить их в дирекцию школы. Но нельзя забывать о том, что, не участвуя в ЕНТ, поступить в высшие учебные заведения Казахстана невозможно, - говорит Батика ПАЙДИНА. Как отмечают в областном управлении образования, с 2004 года при акимате области действует комиссия по содействию и проведению ЕНТ, в состав которой входят представители областных управлений внутренней политики, внутренних дел, здравоохранения, транспорта и пассажирских перевозок, КНБ и АО «Казахтелеком». Для прозрачного и объективного проведения экзамена во всех пунктах приема ЕНТ, а их в нашей области 9, будут использованы металлоискатели, глушители сигналов радиосвязи, во всех аудиториях установлены видеокамеры.