Ермек Тайчибеков. Фото:zonakz.net Ермек Тайчибеков. Фото:zonakz.net Казахстанец Ермек Тайчибеков, который объявил награду за устранение или поимку губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, собрал более восьми миллионов рублей (224,2 тысячи долларов), сообщает Life News. По словам казахстанца, каждый день он получает десятки писем и обращений жителей России и других стран СНГ, в которых люди сообщают, что готовы прислать деньги для поимки Коломойского. "Только в социальных сетях мне поступило свыше двух тысяч сообщений. Люди обозначали разные цифры, которые готовы перечислить. Всем этот Коломойский уже надоел. Ко мне обратился ряд предпринимателей. В первый же день цифра увеличилась до пяти миллионов, на другой день - до шести. На сегодняшний день она составляет уже восемь миллионов", - рассказал казахстанец. География спонсоров широкая, говорит казахстанец, есть люди из Хабаровска, Иркутска, Казахстана, Берлина и даже из Киева. Казахстанец уже установил ограничение по времени на поимку Коломойского до 1 мая 2014 года. "После этого я выхожу из проекта вне зависимости от результата", - сообщил казахстанец. Напомним, ранее заместитель главы Днепропетровской области Борис Филатов анонсировал новые методы борьбы против пророссийски настроенных активистов. За каждого захваченного так называемого зеленого человечка Филатов пообещал 10 тысяч долларов США. По тысяче долларов было обещано - за вражеский автомат, полторы тысячи - за пулемет и две - за гранатомет. В ответ казахстанец пообещал заплатить миллион рублей (28 тысяч долларов) тому, кто поймает или ликвидирует Коломойского.