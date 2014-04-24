Фото с сайта www.bimru.ru Фото с сайта www.bimru.ru Московская полиция возбудила административное дело против бывшей солистки Большого театра балерины Анастасии Волочковой за предоставление интимных услуг. В полицию заявление на Волочкову написал адвокат Сергей Жорин, сообщает "Дни. ру". Жорин утверждает, что поводом для возбуждения дела послужил телефонный разговор Волочковой, в ходе которого она якобы предложила оказать интимные услуги. В свою очередь, PR–директор Волочковой заявила, что никаких уведомлений они не получали, назвав сложившуюся ситуацию "бредом". Не подтверждает информацию Жорина и адвокат самой балерины Александр Добровинский. "Думаю, что это шутка, как и все, что делают ее враги", – пояснил он. Однако по словам Жорина, дело было все–таки заведено. "Сегодня я получил от замглавы полиции по охране общественного порядка отдела МВД по району Щукино определение о возбуждении в отношении Волочковой административного дела по статье "Занятие проституцией". Балерина вызвана в полицию для дачи объяснений на пятое мая", – утверждает он. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от полторы до двух тысяч рублей, информирует РИА Новости. Дням.Ру не удалось получить комментарий ни от личного помощника Волочковой, ни от ее пиар-директора, так как они не ответили на звонки. Скандальная балерина уже давно стала одной из самых обсуждаемых персон светской хроники. Громкие истории с ее участием не сходят со станиц изданий и экранов телевизоров. Персона балерины, а не ее творчество, впервые привлекла внимание СМИ в связи со скандалом в Большом театре. С 2000 по 2005 год балерина то увольнялась, то возвращалась в труппу. После того как Волочкова окончательно перестала быть солисткой Большого театра, она стала звездой Интернета и таблоидов. По Сети гуляли снимки обнаженной светской дивы, а пользователи обсуждали формы и объемы звезды. Фото с сайта www.dni.ru Фото с сайта www.dni.ru