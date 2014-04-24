Иллюстративное фото с сайта izvestia.ru Иллюстративное фото с сайта izvestia.ru Корпорации Google и Samsung заключили секретное соглашение для совместной защиты от патентных претензий Apple, сообщает PСWorld со ссылкой на материалы федерального суда США, сообщает "Lenta.ru". Соглашение было заключено еще в 2012 году. О договоренностях стало известно в процессе разбирательства претензий Apple к Samsung, в котором производитель iPhone требовал около 2 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба за нарушение патентного права. В суде было показано видео, на котором адвокат Google Джеймс Маккоун (James Maccoun) продемонстрировал электронную переписку между Google и Samsung, в которой вырабатывались детали соглашения. Судя по записи на видео, Маккоун был не очень рад давать эти показания, сообщает новостное агентство. Согласно переписке, Google предложил возместить Samsung расходы на суд с Apple по двум патентам, относящимся к поисковому полю в интерфейсе операционной системы Android, а также по патенту, затрагивающему почтовое приложение Gmail. Компания Apple обвинила конкурентов в нарушении своих прав, подтвержденных американскими патентами. Компании Apple было важно показать факт сговора конкурентов, так как часть ее претензий Samsung пыталась отвергать на основании того, что они касаются программного обеспечения, а значит, должны быть адресованы Google. Видео было показано на последних минутах выступления представителей Apple в суде. Следующее заседание суда состоится в пятницу, когда юристы сформулируют позицию обеих сторон.