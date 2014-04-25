tahambetov624 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам под председательством судьи Райбека ХАИРБЕКОВА признал Нурлана ТАХАМБЕТОВА виновным в трех из пяти инкриминируемых ему статей уголовного кодекса РК - "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности", "Виды соучастников" и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Бывший директор конноспортивной школы был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Лукпана АХМЕДЬЯРОВА на возмещение морального вреда. Подсудимый должен выплатить журналисту 2 миллиона тенге из 10 млн заявленных им в иске. "Крайслер" и "ВАЗ-2108" ТАХАМБЕТОВА конфискованы. Вину по статьям «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений» и «Хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия» суд счел недоказанными, и по ним ТАХАМБЕТОВ был оправдан. После суда Лукпан АХМЕДЬЯРОВ заявил, что приговор будет обжалован, поскольку считает, что по статье "Убийство" вина ТАХАМБЕТОВА также не доказана. Еще на прениях сторон журналист попросил суд отправить дело на доследование, поскольку вина ТАХАМБЕТОВА в покушении на убийство следствием не доказана. Так считают и адвокаты подсудимого. Они заявили, что апелляция будет. Нурлан ТАХАМБЕТОВ обвинялся в организации покушения на убийство журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана АХМЕДЬЯРОВА в апреле 2012 года. Напомним, вечером 19 апреля два года назад на журналиста напали возле его дома в районе поселка Селекционный. Ему нанесли шесть ножевых и два огнестрельных ранения. Виновными в данном преступлении были признаны четверо жителей ЗКО, один из которых младший брат Нурлана ТАХАМБЕТОВА Асхат. Они были приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 14 лет. Тогда дело по организатору данного преступления было выделено в отдельное производство. А осенью 2013 года был арестован Нурлан ТАХАМБЕТОВ. Прокурор полностью поддержал свое обвинительное заключение, посчитав, что вина Нурлана ТАХАМБЕТОВА в предъявленных обвинениях доказана и попросил суд приговорить его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Фото Медета МЕДРЕСОВА