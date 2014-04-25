Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com В Атырауской области объявлен в розыск подозреваемый в получении взятки начальник Исатайского РОВД, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на официальный пресс-релиз. Напомним, что начальник РОВД был задержан 21 апреля этого года сотрудниками департамента финансовой полиции Атырауской области при получении им взятки в размере 250 тыс.тенге и 3 кг черной икры от жителя области за общее покровительство и бездействие при ловле рыб осетровых пород. 24 апреля Атырауский ДБЭКП официально распространил информацию о том, что подозреваемому удалось сбежать. Он пожаловался на ухудшение здоровья и был госпитализирован в БСМП г.Атырау, откуда после полученной помощи скрылся. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются, для проведения дальнейших следственных действий его местонахождение будет установлено совместно с управлением собственной безопасности ДВД Атырауской области, сообщается в официальном пресс-релизе.