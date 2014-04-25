На форум съехались более 250 участников из регионов Казахстана и России, среди которых представители недропользователей, государственных органов, сервисных и машиностроительных компаний осуществляющих деятельность в нефтегазовой и смежных отраслях. Интерес проявили и зарубежные компании - ОАО «ГазПром Автоматизация», «CANADOILGROUPFZCO», «EMERSON» и другие. Как стало известно, эти компании в будущем планируют создать совместные предприятия в Казахстане. - За период реализации ГПФИИР в ЗКО объем производства машиностроения увеличился в два раза - с 9 до 18,4 миллиардов тенге. Высокие темпы развития отрасль показала и по итогам первого квартала, - сказал. - Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 43,2%. Необходимо отметить, что данное мероприятие имеет особую значимость и является предварительной рабочей площадкой в рамках подготовки к XI Форуму приграничного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией с участием глав государств на тему «Инновации в углеводородной сфере», который пройдет осенью в Атырау». О перспективах развития самого крупного газодобывающего месторождения не только области, но и Казахстана - «Карачаганака» - рассказал. - Карачаганак - это производство на уровне мировых стандартов, многомиллиардные инвестиции, рекордные производственные показатели, инновационные технологии, а также принципы устойчивого развития, заложенные в основу деятельности КПО, - сказал Дамиано РАТТИ. - На сегодня общий объем инвестиций КПО в освоение Карачаганакского месторождения уже превысил 17,6 миллиардов долларов США, при этом сумма прямых выплат в бюджет РК составила более 10 млрд долларов. По словам, доля казахстанского содержания в стране неуклонно растет. - Если в 2010 году было закуплено товаров, работы и услуг нашими недропользователями на сумму более 600 млрд тенге, то в 2013 году эта сумма достигла более 1,5 триллионов тенге, и есть большой потенциал дальнейшего развития, - рассказал Магзум МИРЗАГАЛИЕВ. - Но есть пока и ряд проблем, и это в первую очередь то, что казахстанские поставщики, к сожалению, в основном поставляют не сложную продукцию, поэтому такие форумы призваны объединять и создавать диалоговую площадку между казахстанскими производителями и иностранными компаниями. Мы надеемся, что по результатам таких форумов будут создаваться новые предприятия, которые смогут предоставлять качественные продукцию, которая будет удовлетворять недропользователей и создавать новые казахстанские рабочие места. - В нынешних условиях, когда эра «легкой» нефти заканчивается, нефтегазовые компании для добычи «тяжелой», «трудной» нефти используют нетрадиционные технологии, специальное оборудование, химические реагенты и материалы, - сказал вице-министр нефти и газа РК Магзум МИРЗАГАЛИЕВ. - Поэтому одной из основных задач для министерства нефти и газа является обеспечение трансферта в нашу страну передовых знаний и новых технологий. По словам МИРЗАГАЛИЕВА, если говорить по проектно, то казахстанские производители меньше всего представлены в нефтегазовом проекте. - К таковым мы обычно относим Тенгизский, Карачаганский и Кашаганский проекты, - отметил вице-министр. - Дело в том, что проекты очень сложные, это большие глубины, это высокое давление и, к сожалению, раньше у нас не было большого опыта разработки таких месторождений. Поэтому просто напросто наши отечественные товаропроизводители не производили, но при этом сегодня мы видим позитивные динамики. Сейчас мы активно прорабатываем вопрос по проекту ТШО, вели очень детальную работу с проектом, проектирование вел консорциум в составе которого 40 процентов казахстанских компаний. После вступительной части форума, началась работа по двум секциям "Нефтегазовое машиностроение" и "Развитие высокотехнологичного нефтесервиса в Казахстане". В качестве докладчиков в секционных работах выступят руководители компаний нашей области, подрядчики КПО б.в.- «Halliburton», «Schlumberger», «BakerHughes». К слову, в работе форума был представлен опыт Консорциума машиностроительных компаниий «Машзавод», оператором которого является ТОО «Зениттехсервис» и представляет интересы машиностроительных компании в тендерах недропользователей.