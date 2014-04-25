24 апреля прошел пресс-тур совместно с руководством ТОО «Батыс Су Арнасы» по модернизации повысительной насосной станции №31 в районе «Омега». - Руководствуясь программой модернизации, мы заключили договор с ТОО «Акватория - Актобе» на поставку насосной станции, немецкого производства. Данное оборудование было смонтировано для замены старой станции. Такой агрегат обслуживает как холодной водой, так и горячей пять жилых домов. Теперь жители девятых этажей не будут жаловаться на плохой напор воды, - рассказал начальник производственного отдела ТОО «Батыс Су Арнасы» Арыстангали ИЛИКПАЕВ. По его словам, такая станция экономит электроэнергию на 40 % по сравнению со старой. Этот агрегат работает непрерывно, но при нулевой растрате воды она останавливается и не потребляет электроэнергию. Всего по городу 36 повысительных насосных станций, за 2011-2014 годы из них было модернизировано три. Стоимость одного насоса составляет 1,6 млн. тенге. nas1 nas2