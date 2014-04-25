В Актау пациент противотуберкулезного диспансера вспорол себе живот в знак протеста против выписки. Истекая кровью, он потребовал к себе полицейских и прокуроров. И всё лишь для того, чтобы пожаловаться на своего лечащего врача, сообщает КТК. Столь шумная акция протеста подняла на ноги не только тубдиспансер, но и полицию с прокуратурой. Самые главные начальники собрались, чтобы успокоить лишь одного пациента. Важных посетителей больной встречал с лезвием в руках. Он уже порезал живот и грозил и дальше наносить себе увечья. А все из-за банальной ссоры с врачом. "Я не встал, потому что я болею. Он мне говорит: не коси! Конкретно вот так. Я потом уже нервничать стал, ему говорю: выйдите, дверь закройте. Он до кучи меня на фиг послал. Иди ты на фиг, говорит", - говорит Дамир Аралбеков, пациент. В красках описанный конфликт случился накануне. По словам больного, стерпеть обиды он не смог. А когда ему объявили, что за нарушение режима отправляют домой, и вовсе перенервничал. Врачи молчать тоже не стали: пациент, говорят, изрядно попортил им кровь. "Орал там, он обращался к нам на "ты". Подошел к моему столу, выбросил туда мусор в корзину в мою. Я никаких действий не оказал, я просто ему, сказал: "Если бы мы были не в рамках больницы, и я не был бы в халате, то в другом месте я бы с тобой поговорил по-другому", - цитирует "31 Канал" Рафаэля Сарсемалиева, зав. отделением противотуберкулезного диспансера Мангистауской области Аралбекова в больнице знают уже 7 лет. Он заразился, когда сидел в тюрьме за разбой. Теперь вот то и дело здесь лечится. Правда, до конца ни один курс не прошел. Зато его карта пестрит замечаниями: ругается матом, уходит из больницы, не пьет лекарств. Представление одного актёра продолжалось несколько часов. В итоге пациента уговорили написать жалобу и осмотрели его раны. Они, как и следовало ожидать, оказались легкими. Прокуратура все же назначила в стационаре проверку. До выяснения всех обстоятельств Аралбекова оставили в диспансере. Правда, от греха подальше перевели в другое отделение и к другому лечащему врачу.