svaktЖители Актюбинской области обнаружили неподалеку от свинофермы, располагающейся в поселке Бестамак, трупы свиней, сообщает КТК. Сельчане требуют немедленно закрыть свиноферму, и намерены даже обратиться в полицию. Недавно в протекающей неподалеку от села реке начался массовый мор рыбы. Теперь жители Бестамака обнаружили свалку, заваленную трупами свиней. Люди возмущены таким пренебрежением к элементарным правилам охраны окружающей среды и считают, что это может привести к экологической катастрофе. Обнаруженные трупы животных были сняты на видеокамеру. Эту запись жители Бестамака хотят отдать полиции. До этого владелец фермы уже пытался объяснить, каким образом отходы производства оказались слиты в речку, из-за чего и произошел падеж рыбы. "Мы не можем ни подтвердить, ни исключить возможный выброс. Однако хочу заметить, что у нас есть достаточно много свободного места на очистных сооружениях, для того чтобы мы сейчас туда выкачивали", - говорит замдиректора ТОО "Парижская коммуна", к которому относится свиноферма, Мгер Тертерян. По его словам, на ферме просто прорвало канализацию, что спровоцировало выброс отходов.