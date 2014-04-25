Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Это первый несчастный случай на воде, произошедший с начала 2014 года в Актюбинской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вечером 24 апреля в водно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в поселке Караукельды Байганинского района Актюбинской области утонул 36-летний мужчина. - Трое мужчин отправились на берег балки Караукельды. Отдыхали там, соответственно, распивали спиртные напитки. Затем решили на спор переплыть балку. В результате двое вернулись назад, а третий утонул, - рассказала ведущий эксперт-спасатель водно-спасательной службы ДЧС Актюбинской области Оксана КИЧИГИНА. После поступления сообщения спасатели в ночь выехали на место ЧС. Извлечь тело погибшего с глубины трех метров удалось лишь сегодня, 25 апреля, в 8.30.