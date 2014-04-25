Ирина Карамушкина. Фото: akipress.org Ирина Карамушкина. Фото: akipress.org В Киргизии предложили в качестве наказания привлекать проституток к уборке улиц. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина на заседании парламента, где рассматривается законопроект об общественных работах, передает АКИpress. По словам инициатора проекта закона Дастана Бекешева ("Ар-Намыс"), правительство должно определить перечень работ, которые будут выполнять осужденные. "Сейчас если задержанным дают 15 суток, то отпускают раньше, потому что денег нет, чтобы кормить, содержать. Поэтому мы решили другой вид наказания сделать, более полезный для общества", - сообщил парламентарий, добавив, что контролировать выполнение работ будет милиция. На что Карамушкина отметила, что есть информация о том, что после рейдов милиция не знает, что делать с задержанными проститутками. "Их массово вылавливают, затем отпускают, надо отправлять подметать улицы", - заявила она. Министр внутренних дел Абдулда Суранчиев в свою очередь выразил мнение, что закон будет работать, когда органы местного самоуправления будут предоставлять работу.