Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима города. Легкоатлетический кросс организаторы посвящают Дню единства народа Казахстана. Стартует кросс на площади Победы в 11.00, а финиш будет на площади Абая. Схема забега - площадь Победы - улица Пугачева - проспект Достык - памятник Абаю. Планируется, что в забеге примут участие более 1000 человек - это руководители, тренеры и воспитанники спортивных школ, студенты коллежей вузов, чиновники. К слову, к забегу может присоединиться любой желающий. Известно, что вместе с народом забег устроят и первые лица области и города - аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Для самых активных бегунов предусмотрены подарки и поощрения.