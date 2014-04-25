Вам может быть интересно
Өткен жылы Оралда ауылшаруашылық өнімдері қойылған 52 жәрмеңке өтті
Былтыр Оралда ұйымдастырылған жәрмеңкелерде 126,8 тонна ет сатылған.
Объем международных переводов в Казахстан снизился до многолетнего минимума
Переводы за границу тоже уменьшились.
Помогу с работой: в ЗКО задержали мужчину, обманувшего 19 человек
Ущерб превысил 2 млн тенге.
БҚО-да 5769 адам көлік салығын төлемеген
Мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері темір тұлпар иелеріне көлік салығын 1 сәуірге дейін төлеу керектігін ескертеді.
Какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 9 марта
Синоптики предупреждают о гололеде.
Қазақстанда 27 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар адамдар үшін бейімделген
Елімізде мүгедектігі бар жандардың жүріп-тұруы мен қоғамнан шет қалмай, заңды құқықтарының қамтамасыз ету үшін мекемелерді бейімдеу басталды...
Более 27 тысяч казахстанцев бесплатно освоили новые профессии
Из них 9,9 тысячи — безработные.
Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем и поблагодарил их за вклад в развитие страны.
87% стихийных свалок очистили в Атырауской области
На территории области было выявлено 40 несанкционированных свалок.