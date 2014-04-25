poezd3Неисправность локомотива и подвижного пассажирского состава исключены из списка вероятных причин аварии пассажирского поезда в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В область прибыли представители Комитета транспортного контроля для проведения объективного расследования по факту аварии. В самом начале рассматривались три основные версии - это возможная неисправность локомотива, подвижного состава и железнодорожных путей. - На сегодняшний день круг вопросов сузился. Как раньше мы говорили, вопрос рассматривали в трех направлениях. На сегодняшний день, если предварительно говорить, то есть вопросы по верхнему строению (щебенка, рельсы и шпалы - прим. авт.). Это, конечно, будет в дальнейшем еще расследоваться. Для этого мы приехали по поручению министерства транспорта и коммуникаций в Атырау для объективного и качественного расследования, - сообщил руководитель управления контроля на железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК Берик ИСТЛЕЕВ. Напомним, что авария пассажирского поезда сообщением Алматы-Атырау произошла 19 апреля этого года. В результате 13 вагонов сошли с рельсов, из них 7 перевернулись на бок. За медицинской помощью обратились более 30 человек.