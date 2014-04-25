domastanaКоличество пострадавших на стройке в Астане достигло 18 человек, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС столицы. "По предварительным данным, на данный момент всего пострадавших  18 человек", - говорится в сообщении. Пресс-служба напоминает, что 25 апреля в 08.57 поступило сообщение о том, что в жилом комплексе "Коркем" произошло обрушение металлоконструкций на строительной площадке. На момент прибытия спасателей под завалами были четверо людей, которых спасли спасатели ДЧС.Астаны. На данный момент силами строителей и силами личного состава Службы спасения ДЧС Астаны пострадавших извлекли из-под завалов. Произведено крепление и фиксация остальных листов и металлоконструкций, которые остались в подвешенном состоянии. На месте работали 5 бригад скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Двум свидетелям обрушения оказана психологическая помощь психолога ДЧС города Астаны. Опрошено около 25 человек на предмет текущего эмоционального состояния.  На данный момент на месте ЧС работают спасатели, представители городского акимата, охраны труда и объекта. Выставлен пост охраны общественного порядка.