Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz В Актобе ожидается подорожание проезда в общественном транспорте на 5 и 10 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Акимат города Актобе поддержал предложения предприятий перевозчиков по изменению тарифа за проезд в общественном транспорте. Так, по новым тарифам проезд в автобусах большой и средней вместимости будет стоить 55 тенге вместо нынешних 45. В микроавтобусах - 60 вместо 55 тенге. В настоящее время проходит процедура регистрации новых тарифов в органах юстиции. Ожидается, что они вступят в силу в начале мая.