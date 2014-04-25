soveshanie24 апреля в областном акимате прошло рабочее совещание, где Нурлан НОГАЕВ обратился с просьбой к водителям и попросил с пониманием отнестись к тому, что многие улицы в связи с ремонтом инженерных сетей и дорог будут перекрыты. - В прошлом году, благодаря слаженной работе всех служб и понимания населения, отопительный сезон нам удалось провести без серьезных аварий. Надеюсь, и в этом году нам удастся обойтись без аварийных ситуаций. В нынешнем году запланировано отремонтировать 40 км дорог. Будет перекрыта дорога по ул. Евразия и дорога на аэропорт, - сказал аким региона Нурлан НОГАЕВ. - Алтай Сейдирович, поручаю вам провести конференцию и ознакомить жителей с предстоящей ситуацией на дорогах города. На совещании аким области поблагодарил работников всех противопаводковых служб за слаженную работу. Также выразил благодарность аксакалам области за активную помощь в организации работ по заливу лиманов - именно старожилы рассказывали старые места сбора воды. Рассматривали также вопрос подготовки к пожароопасному и купальному сезону. - Анализ прошлых лет показывает, что безусловными лидерами по горениям степей являются Бокейординский, Жанибекский, Каратобинский, Казталовский, Сырымский и Чингирлауский районы. Вопрос противопожарного устройства лесов по прежнему открыт. Не проводится работа по разделению лесного массива на кварталы с просеками. Леса не очищаются от сухостоя. Который год мы говорим о необходимости просек в лесу между старым и новым мостом через Урал, - рассказал Кадр БИСЕМБАЕВ. - Кадр Уапович, «лидер»- это не тот термин в данной ситуации. Выслушав доклады акимов всех районов, выясняется, что везде одна причина - отсутствие техники пожаротушения. По моей информации, такая машина стоит 17 млн. тенге. В такие районы как, например, Зеленовский, туда надо две машины. Всего по моим подсчетом на область для приобретения потребуется около 200 млн тенге. Кадр Уапович, подготовьте справку-предложение по приобретению. Такая техника есть на базе «Агрореммаш». По словам Кадра БИСЕМБАЕВА, ДЧС готовы взять на свой баланс новую технику и обеспечить ее горючим.