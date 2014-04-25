Об этом стало известно сегодня, 25 апреля, на внеочередной сессии маслихата. На повестку дня был вынесен вопрос о назначении нового секретаря городского маслихата. Напомним, вчера, 24 апреля, депутат от избирательного округа №1 и секретарь маслихата Марс САТЫБАЛДИЕВ был назначен заместителем акима города, посему сегодня народные избранники выбирали нового секретаря. Им единогласным решением депутатов стал зампред областного филиала партии "Нур Отан" Аккали АУБЕКЕРОВ. Также на сессии три человека получили звание "Почетный гражданин Уральска". Почетными гражданами стали Нажмидин ИСКАЛИЕВ, Михаил МАЧЕВСКИЙ и архиепископ Актюбинский и Уральский АНТОНИЙ. - Я недавно живу в Уральске, всего 24 года, и все что могу, делаю для того, чтобы наш Казахстан был дружным, мирным, - сказал владыка Антоний. - Как-то оно получилось так, что эта награда в великие дни для нас, христиан. Все христиане земли празднуют великую Пасху. Я всегда говорю всем, акиму и города, и области, помните, что все мы составляем одну команду нашего президента. Надо слушать его, потому что его слова и деяния совпадают с тем, чему нас господь учил. Кроме того, депутаты уточнили бюджет города, который увеличился на 2,6 миллиарда тенге. Эти деньги пойдут на увеличение заработной платы государственным работникам на 10%, ветеранам ВОВ, узникам концлагерей и блокадникам на оплату коммунальных услуг, 72 млн потратят на оснащение материально-технической базой физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Деркул, еще 1,639 млрд тенге выделено ЖКХ на ремонт дорог в Уральске и т.д. Из областного бюджета на капитальный ремонт улицы Алматинской (от Айталиева до Джамбейтинской) выделено 200 млн.тенге, 400 млн.тенге выделено на реконструкцию дороги «Уральск-Таскала» (от Жангирхана до границы города). Из городского бюджета выделяется 410,6 млн. тенге на: капитальный ремонт улиц Казталовская, Шубина - от ул.Чкалов до Джамбейтинской; капитальный ремонт улиц Некрасова, Лермонтова - от ул. Курмангазы до Досмухамедова; капитальный ремонт улицы Момышулы - от Кызылжарской до Соколиной; реконструкцию улицы Байтурсынова - от Джакупова и Айткулова; средний ремонт улиц Нефтяная, Котельная, Кооперативная, Ашхабадская. sessiya sessiya2 sessiya3 sessiya4 sessiya5 sessiya6 sessiya7 sessiya8 sessiya9 sessiya10