Иллюстративное фото с сайта www.hqoboi.com Иллюстративное фото с сайта www.hqoboi.com В Актобе задержали 42-летнего бывшего имама за убийство племянника черенком от лопаты. В понедельник в час ночи в реанимацию Уилской райбольницы поступил 34-летний местный житель. Врачи обнаружили у него тяжелые травмы головы и ушибы, а также перелом основания черепа и закрытый перелом нижней челюсти. Мужчина находился в алкогольном опьянении. Пострадавший скончался, не приходя в сознание. По этому делу задержали 42-летнего дядю умершего. Подозревают, что именно он избил до смерти черенком от лопаты родного племянника, пишет "Актобетаймс". Подозреваемый до 2012 года работал имамом в центральной уилской мечети. После он ушел в чиновники. "Поработав в отделе внутренней политики, он устроился в ресурсный центр по работе с молодежью", - сообщили в ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики". Бывшие коллеги говорят о подозреваемом только хорошее. "Семья у него порядочная, никогда не слышал, чтобы он пил или курил, - говорит имам центральной мечети Уилского района Искандер Доскабаев. - Имамам это запрещено. За два года после ухода с руководства мечетью по собственному желанию, бывший имам ни разу к нам не приходил. Ни на намаз, ни на какие-нибудь мероприятия. После него был еще один имам, а потом меня назначили". Полиция выясняет что заставило дядю забить племянника до смерти.