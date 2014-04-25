provodaЧП случилось в Таскалинском районе ЗКО в сельском округе Амангельды, что находится в 35 километрах от райцентра. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщили возмущенные жители поселка, чей скот был найден погибшим, когда находился на выпасе.  Информацию подтвердил аким Таскалинского района Санжар АЛИЕВ. - 13 голов скота погибло. Коровы принадлежали 10 хозяевам - жителям села Чижа-1. Сейчас на месте работает комиссия. Выясняем, как и что случилось. Разговаривал с энергетиками местными. Они объясняют тем, что вчерашний ураганный ветер сорвал с крюка высоковольтные  провода, - объяснил Санжар АЛИЕВ. Высоковольтные линии электропередач в ЗКО обслуживает АО «ЗапКазРЭК». - Сейчас на место  выезжает наша комиссия, - сообщил «МГ» первый заместитель директора - главный инженер АО «ЗапКазРЭК» Марат ДЖУМАГАЛИЕВ. -  По предварительной информации из-за сильного ветра из гнезда вылетел крюк высоковольтной линии. Провода не упали на землю, иначе мы бы знали, там сработала бы защитная система, они провисли в воздухе и, видимо, коровы напоролись на них. 24 апреля в ЗКО действительно был ураганный ветер. Сила ветра достигала 22-25 метров в секунду. Однако жители ЗКО смс-оповещение не получили. Вместо этого на телефоны уральцев приходили сообщения о шторме в Атырау и Актобе.