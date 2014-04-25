evakuaciyaОб этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе из многоэтажного дома №28 по проспекту Абилкайыр хана эвакуированы жильцы. Десятки людей, в том числе и маленькие дети, около полутора часов остаются на улице. Отметим, что в настоящее время в Актобе очень холодно и ветрено. Температура воздуха к 14 часам составляет +5 градусов, скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Утром шел снег. На месте работают полицейские, пожарные и другие экстренные службы. По словам жильцов дома, поводом для эвакуации послужило анонимное телефонное сообщение о заложенном взрывном устройстве. По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, анонимное сообщение о бомбе, поступившее в полицию, оказалось ложным. Обследовавшие многоэтажку и прилегающую к нему территорию сапёры подозрительных предметов не обнаружили. Всего было эвакуировано около 120 человек.  Ближе к 15 часам дня все они смогли вернуться в свои квартиры. evakuaciya2