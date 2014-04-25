Фото с сайта www.unian.net Фото с сайта www.unian.net На аэродроме в Краматорске Донецкой области взорвался обстрелянный вертолет, сообщает UNIAN.NET. По информации руководителя центра военно-политических исследований, координатора группы “Информационное сопротивление”  Дмитрия Тимчука, на аэродроме в Краматорске Донецкой области в результате обстрела взорвался вертолет Мог-8. Он отметил, что, по информации источников в Краматорске, жертв в результате взрыва нет, командир вертолета успел выпрыгнуть. “Предварительная версия - обстрел во время разогрева перед взлетом вертолета”, - сказал Тимчук. Между тем, по информации РИА Новости, на аэродроме в украинском Краматорске началось боестолкновение. В районе аэродрома на востоке Украины, который контролируют украинские военные, слышны выстрелы, виден дым. По предварительной информации, ополченцы подбили один из находящихся там БТРов. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Другие СМИ сообщили о том, что вертолет в Краматорске взорвался во время погрузки боеприпасов. По информации Life News, очевидцы произошедшего заявили о том, что при взрыве на военном аэродроме погибли три человека. Также, по предварительным данным, в момент взрыва рядом с вертолетом находился самолет Ан-2. Он также загорелся. Представители МВД Краматорска уверяют, что подрыв произвели ополченцы. При этом силовики заявили о том, что жертв нет. Местные жители утверждают обратное. По их словам, взрыв произошел во время погрузки в вертолет боеприпасов украинскими военными и погибли, по меньшей мере, три человека.