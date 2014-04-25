Иллюстративное фото с сайта forum.allnokia.ru Иллюстративное фото с сайта forum.allnokia.ru Если договор между финской и американской корпорациями будет подписан, название телефона изменится, сообщает Lifenews. Цена вопроса продажи компании составляет почти пять с половиной миллиардов евро. Если сделка пройдет успешно, смартфонный бизнес компании преобразуется в так называемое подразделение устройств и сервисов Microsoft Mobile. В связи с договором названия телефонов компании теперь изменятся. – При покупке люди теперь говорят: мне нужен Nokia Windows Phone. Некоторые уже знают, что многое изменится, а некоторые – еще нет. Некоторые покупатели не уверены, что будут и впредь доверять этим телефоны, ведь они перестанут быть финскими. Но я отвечаю им так: Nokia осталась Nokia – просто у нее новая программа и теперь это Windows Phone, – говорит продавец-консультант Дэниэл Канга. Nokia является финской транснациональной компанией, производителем мобильных телефонов, смартфонов, а также телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Планировалось, что сделка по продаже мобильного бизнеса будет закрыта в марте 2014 года, однако этого не произошло.