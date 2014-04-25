Сандигуль МАГАЗОВА учится в 6 классе СОШ №1. Художественная выставка юного таланта открылась сегодня, 25 апреля, в музее имени Сакена ГУМАРОВА. Всего на выставке предоставлено 22 работы Сандигуль. В основном это портреты, говорящие о личных наблюдениях и мечтах юной художницы. Сандигуль занимается со своим учителем Венерой КАЖИМУРАТОВОЙ, которая сегодня также присутствовала на выставке и непосредственно помогла в организации показа. Работы «Наурыз  мерекесі», «Домбыра әуені», «Менің достарым», «Құрбылар», «Ұры мысық» гости оценили. В них детская непосредственность и чистое восприятие мира. Сандигуль показала свои работы члену союза художников Казахстана Кайыру ОРАЗГАЛИЕВУ и получила от него слова благодарности. Рафхат  ХАЛЕЛОВ Фото автора vystavka1 vystavka2 vystavka3vystavka4 vystavka5 vystavka6 vystavka7 vystavka8 vystavka9 vystavka10 vystavka11 vystavka12 vystavka13