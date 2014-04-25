Всего на выставке предоставлено 22 работы Сандигуль. В основном это портреты, говорящие о личных наблюдениях и мечтах юной художницы. Сандигуль занимается со своим, которая сегодня также присутствовала на выставке и непосредственно помогла в организации показа. Работы «Наурыз мерекесі», «Домбыра әуені», «Менің достарым», «Құрбылар», «Ұры мысық» гости оценили. В них детская непосредственность и чистое восприятие мира. Сандигуль показала свои работы члену союза художников Казахстана Кайыру ОРАЗГАЛИЕВУ и получила от него слова благодарности.