Вертолет в Краматорске взорвался от пули снайпера
Кадр: видео YouTube Служба безопасности Украины подтвердила информацию о взрыве вертолета Ми-8 на аэродроме Краматорска (города в Донецкой области, который находится в зоне проведения антитеррористической операции). Об этом сообщает «Остров». По словам главы антитеррористического центра СБУ Владимира Крутова, вертолет взорвался после попадания в него пули, выпущенной снайпером. «Выстрел был произведен в бак с горючим. В связи с этим произошел взрыв, в результате которого командир экипажа пострадал», — заявил представитель спецслужбы. Глава АТЦ отметил, что существует опасность «подрыва боезапаса, который есть на аэродроме». Издание, ссылаясь на некоего очевидца, также распространило информацию, что вертолет якобы обстрелял российский наемник по прозвищу Бабай. После обстрела, как утверждается, он спокойно уехал с места происшествия. О взрыве Ми-8 на аэродроме Краматорска ранее сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Пилот, по его словам, успел выпрыгнуть из машины (из объяснений СБУ следует, что он все же был ранен). Несколько дней назад (23 апреля) в Краматорске из автоматического оружия был обстрелян вертолет Ми-8, принадлежащий МВД Украины. Машина тогда получила незначительные повреждения лопастей, экипаж не пострадал. В Краматорске, как и в других городах юго-востока Украины, в последнее время прошли пророссийские акции, сопровождавшиеся беспорядками и захватами административных зданий. Активисты захватили там горсовет, управления милиции и Службы безопасности Украины. В середине апреля украинские власти, считающие, что пророссийские выступления на юго-востоке подогреваются Россией, объявили о проведении антитеррористической операции в Донецкой области. Подавить протестное движение они пока не смогли.