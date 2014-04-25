Фото с сайта respublika-krim.livejournal.com Фото с сайта respublika-krim.livejournal.com Прокурор Крыма Наталья Поклонская за свою недолгую жизнь пережила несколько покушений. Последнее было совершено уже после того, как 33-летнюю женщину назначили на высокую должность, сообщает "Дни. ру". Краевая прокуратура Крыма довольно долго оставалась без начальника. Никто не хотел занимать этот пост. Четыре кандидата отказались. Наконец 11 марта на пост прокурора назначается Наталья Поклонская. Новый прокурор закончила университет внутренних дел в Евпатории. Потом работала в Симферополе межрайонным природоохранным прокурором. Потом ее перевели прокурором в Генпрокуратуру Украины в Киев. Она разведена и одна растит дочь. В Киеве на нее завели уголовное дело за то, что Поклонская переехала в Крым. Из украинской Генпрокуратуры до сих пор звонят ее сотрудникам и угрожают: пойдете за Поклонской – посадим. Несмотря на молодость и привлекательную внешность, у Поклонской 12-летний стаж работы в правоохранительных органах, она пережила ряд страшных покушений, последнее из которых было совершено уже после того, как 33-летнюю женщину назначили на высокую должность. Расследовала жуткие преступленийя, в том числе была прокурором в деле преступной группировки "Башмаки", обвинявшейся в организации умышленных убийств, совершенных с особой жестокостью. В частности, она оспорила решение киевского суда об отмене тюремного заключения одному из лидеров группировки Рувиму Аронову, бывшему владельцу ФК "Таврия". После этого Поклонскую зверски избили в собственном подъезде в Евпатории. В результате покушения часть лица молодой женщины не функционирует. Но она не привыкла отступать: "Я сделаю все, чтобы мой ребенок гордился мной и гордился тем, что он живет в такой великой державе, как Россия. Чтобы дочь моя чтила память погибших в Великой Отечественной. Чтобы чтила память двух моих дедов, которые погибли в этой войне. Чтобы памятники не разрушались".