Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 25 апреля, на процессе под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ при допросе свидетелей по делу Рината НУРУШЕВА выяснились новые обстоятельства дела. - В марте 2010 года я в лице директора ТОО «КредоТрейд» выиграл тендер по госзакупкам на поставку труб в АО «Жайыктеплоэнерго» на сумму 390 млн. тенге. Мы подписали два договора - о поставке и об оплате, где оговорили сроки. Трубы нами были своевременно ввезены на склад ЖТЭ. При этом была оплачена только часть денег. После того как нами было отгружено около 90% заказа на базу заказчика, мы приостановили работу по договору, так как была задержка от ЖТЭ по выплатам, - рассказал директор ТОО «КредоТрейд» Владислав ЩЕГЛОВ, который проходит по делу в качестве свидетеля. По словам Владислава ЩЕГЛОВА, он несколько раз пытался встретиться с Ринатом НУРУШЕВЫМ для уточнения причин по задержке оплаты, но НУРУШЕВА постоянно не было на месте - он был то в командировке, то на выезде. Как только ЩЕГЛОВУ удалось встретиться с директором НУРУШЕВЫМ, на вопрос о задолженности он сказал, что скоро состоится сессия маслихата, на которой будут выделены средства. - НУРУШЕВ сказал, что не поступает финансирование от акимата. Мы вышли на улицу, и он показал мне бумагу, где была написана сумма в 40 млн. тенге, я, естественно, спросил, что это, на что НУРУШЕВ мне ответил, якобы столько надо заплатить «наверх» для ускорения выделения денег. Я промолчал на это. В последующий раз мне звонил СОЛОДИЛОВ и говорил, что руководство меня вызывает, вроде как есть претензии по поставленным трубам. Я пришел и Ринат НУРУШЕВ у меня спросил, мол, где то, о чем мы договаривались, я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит, и он больше не заострял свое внимание на этом вопросе,- рассказал суду Владислав ЩЕГЛОВ.