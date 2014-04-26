Фото с сайта Quorum.kz Фото с сайта Quorum.kz Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ на совещании по дальнейшему развитию столицы назвал шипованную резину на авто причиной разрушения асфальта, передает Zakon.kz - У нас сейчас строится 1300 крупных объектов и по городу барражирует у нас только бетономешалок 700. Это габаритные машины, которые в год делают 200 млн. рейсов. Не говоря уже о габаритных машинах, которые возят плиты, кирпичи и все прочее. Плюс 6 месяцев зимы при этом 400 тысяч машин и они шипованные. И эти шипы - за зиму за 6 месяцев срезают 1 см. асфальта. В Европе вообще не применяются шипованные резины. Поэтому этот комплекс проблем они и создают ситуацию, - сказал аким Астаны. Обращаясь к главе государства, Тасмагамбетов рассказал, что компании, работающие на строительстве и реконструкции дорог Астаны, имеют огромный опыт в этом деле. - Лишь бы качественно делали. Что шипованные обязательно применять?, - поинтересовался президент. - Здесь многие водители действительно знают, что есть зимняя резина, потом мы действительно неплохо чистим улицы, у нас асфальт черный, у нас все видно. У нас нет таких проблем, что надо ездить на шипованной резине, - ответил аким Астаны. Назарбаев поручил проработать этот вопрос совместно с маслихатом столицы.