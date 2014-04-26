Фото с сайта pravdaurfo.ru Фото с сайта pravdaurfo.ru Отец Жанны ФРИСКЕ Владимир дал большое интервью. Он рассказал о лечении Жанны, а также о том, как певица реагирует на происходящее. Об этом сообщает Дни.ру - Жанна молодец: она приняла болезнь сразу, не тратя время на остальные стадии, – говорит Владимир ФРИСКЕ. Он подчеркнул, что с тех пор, как стал известен диагноз звезды, она перестала читать о себе заметки в Интернете, чтобы не портить себе настроение. К повышенному вниманию к своей персоне Жанна относится философски, и старается не обращать внимания на папарацци. Отец певицы сообщил и о случае в аэропорту, когда больную и изменившуюся до неузнаваемости Фриске сфотографировали. - В тот момент все время был рядом и отошел от Жанны всего на десять минут. Тогда-то ее и засняли на каталке, определив личность певицы по находившемуся рядом Дмитрию ШЕПЕЛЕВУ, – рассказал отец Фриске изданию "Караван историй". Сейчас, после курса лечения в одной из клиник Лос-Анджелеса, Жанна определенно идет на поправку. Позади остались химиотерапия и облучения, которые она проходила в Германии. А российские врачи, которые неоднократно собирали консилиумы по приезду Фриске на родину, сами порекомендовали ей лечиться за границей. Сейчас к Жанне возвращается способность ходить, постепенно спадает внешняя опухоль. - Когда мы разговаривали в последний раз, голос у нее был бодрый: "Папа, мне гораздо лучше, ничего не болит", – признался Владимир ФРИСКЕ. Он также выразил огромную благодарность всем, кто помог семье в нелегкие для них времена, упомянув Николая БАСКОВА и Лолиту МИЛЯВСКУЮ. Отдельно Владимир Фриске отметил вклад Андрея МАЛАХОВА и Константина ЭРНСТА. Напомним, о том, что певица долгие месяцы сражается с опухолью головного мозга, сообщил ее возлюбленный телеведущий Дмитрий ШЕПЕЛЕВ. По некоторым данным, речь идет о раке мозга четвертой стадии. Сама артистка считает свой страшный диагноз испытанием, а не наказанием. Она до последнего не сообщала родным о своем страшном диагнозе, звучащем как приговор.