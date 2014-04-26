Сегодня, 26 апреля, в Центре молодежного творчества состоялось торжественное собрание, посвященное Дню памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Встретиться с ветеранами  и инвалидами Чернобыльской аварии пришли заместитель акима области Бахтияр МАКЕН, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ и представители общественности. chernobylcy - Ровно 28 лет назад случилась трагедия, от которой пострадали не только Украина, но и многие другие страны, - рассказал заместитель акима области Бахтияр МАКЕН. - В ликвидации страшной техногенной катастрофы приняли участие более 15 тысяч человек, из которых три с половиной тысячи были западноказахстанцы. И сегодня мы определили место, где будет возведен монумент в память о тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  Низкий поклон тем матерям, которые вырастили таких сыновей. chernobylcy4 В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма ликвидаторам аварии, а также из местного бюджета было выделено по 20 тысяч тенге вдовам погибших. chernobylcy6 - Мой муж Владимир Иванович ШМЕЛЕВ умер в прошлом году от рака, - рассказывает вдова Анастасия ШМЕЛЕВА. - Он пробыл там с декабря 1986 по май 1987 года. Работал электриком и о том, что там происходило, почти ничего не рассказывал. Не принято и даже запрещено было об этом говорить, даже с самыми близкими. Только спустя много лет в разговоре проскальзывало то, с чем довелось ему столкнуться. Но самое ужасное последствие – это, конечно, заболевание, которое потихоньку его убивало, и сделать ничего было нельзя. chernobylcy3 После собрания участники прошли в сквер, где будет установлен мемориал, автором которого является дизайнер-архитектор Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. - Этот памятник будет установлен в этом сквере, здесь же будет установлено 10 призм, где впоследствии будут находиться плиты с именами тех, кто принял участие в ликвидации аварии, - рассказывает Дмитрий Владимирович. - Также, как мне известно, в следующем году этот сквер будет реконструирован. Здесь будет действовать два фонтана, а также проведут новое освещение и прочие необходимые ремонтные работы. chernobylcy5 chernobylcy1 chernobylcy2