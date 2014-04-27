Фото с сайта www.new-market.su Фото с сайта www.new-market.su Дело директора ТОО «Аксайский элеватор» И. Шудабаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств в виде зерна продовольственной пшеницы на сумму более 850 млн тенге, идет к концу. Уголовное дело, рассматриваемое Бурлинским районным судом, длится уже несколько месяцев. Напомним, что директор ТОО обвиняется в хищении в период с 2009 по 2012 годы бюджетных средств в виде зерна продовольственной пшеницы, принадлежащего АО "НК Продовольственная контрактная корпорация", которое находилось на временном хранении в ТОО. В ходе осмотра элеватора с привлечением специалистов местной территориальной инспекции МСХ РК было установлено, что емкости для хранения зерна элеватора оборудованы искусственными преградами из леса и полога. А на них лишь наложили незначительное количество зерна для создания видимости о полноте наполнения емкости. Между тем, фактически указанные емкости были пусты. Количество недостающего зерна продовольственной пшеницы составило около 19 тысяч тонн на сумму свыше 854,1 миллиона тенге. Согласно договору, в ТОО должно находиться 47 тысяч тонн зерна. Директор предприятия Шудабаев  вину признал и пояснил, что действовал по указанию единственного учредителя ТОО «Аксайский элеватор» Очкасова (ныне покойного) для нужд последнего и предприятия. По делу «Аксайского элеватора» судом были опрошены свидетели, в том числе бывший директор «АКХП» А. Степанько, бывший главный бухгалтер Н. Емельчева.  В ходе процесса защитой подсудимого были заявлены ходатайства о дополнительном допросе ряда лиц и о привлечении их к  уголовной ответственности как соучастников преступления. Однако суд эти ходатайства отклонил, также как и отвод ведущего процесс судьи Н. Ибрашова, которого адвокат Сарманов обвинил в предвзятости и личной заинтересованности в рассмотрении дела. В минувшую пятницу состоялись прения сторон. Гособвинитель, помощник прокурора Мусагалиев запросил для подсудимого наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшие дни станет известно, какой приговор вынесет суд директору «Аксайского элеватора».